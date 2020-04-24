كورونا.. 7 وفيات في مصر و4 إصابات بفلسطين

إسطنبول / الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس "كورونا" في مصر وفلسطين، الجمعة، إثر تسجيل 7 وفيات في الأولى و4 إصابات بالثانية.

في مصر، أعلنت وزارة الصحة عبر بيان، إن إجمالي وفيات كورونا بلغ 294 بعد تسجيل 7 حالات.

كما أفادت الوزارة بتسجيل 201 إصابة؛ ما يرفع محصلة ضحايا الفيروس إلى 4 آلاف و92 إصابة منهم 294 وفاة وألف و75 حالة تعاف.

وفي الأراضي الفلسطينية، سجلت وزارة الصحة 4 إصابات جديدة بكورونا.

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وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في مؤتمر صحفي برام الله، إن حصيلة الإصابات في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت 340.

في السياق ذلته، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، ارتفاع إجمالي ضحايا كورونا من الفلسطينيين في الخارج إلى 50 وفاة وألف و66 إصابة.

وأشارت الوزارة أن الارتفاع جاء بعد رصد حالة وفاة جديدة، و14 اصابة لفلسطينيين في الولايات المتحدة.

وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا أكثر من مليونين و766 ألفا بالعالم، توفي منهم أكثر من 193 ألفا، وتعافى أكثر من 764 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.