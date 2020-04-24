كامافينجا لن يمنع قدوم بوجبا لريال مدريد

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ذكر تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، أن اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع إدواردو كامافينجا لاعب وسط رين، لا يعني صرف النظر عن ضم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.
وتردد أن ريال مدريد بات قريبًا للغاية من ضم كامافينجا (17 عامًا) في الميركاتو الصيفي المقبل مقابل 50 مليون يورو.
وبحسب صحيفة “ليكيب”، فإن التعاقد مع كامافينجا ليس معناه تجاهل ضم بول بوجبا، الذي ما زال هدفًا كبيرًا لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.
وفشل ريال مدريد في استقدام بوجبا الصيف الماضي، بعدما طالب زيدان بضرورة التعاقد معه، حيث حدد مانشستر يونايتد 150 مليون يورو لبيع اللاعب، لكن ريال مدريد اعتبر الرقم مبالغًا فيه.
ويرتبط بول بوجبا بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف عام 2021، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي حال موافقته.
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