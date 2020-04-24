رسميا.. إلغاء الدوري الهولندي

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أصدر الاتحاد الهولندي لكرة القدم بيانًا رسميًا، اليوم الجمعة، أعلن فيه إلغاء الدوري لموسم 2019ـ2020.
يأتي ذلك على ضوء قرار الحكومة الهولندية بمد حالة الطوارئ حتى أول سبتمبر/ أيلول المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأكد بيان الاتحاد الهولندي، أن الموسم الحالي لن يشهد تتويج أي فريق باللقب، ولن يوجد هابطين، بالإضافة لعدم تصعيد أي فريق من دوري الدرجة الثانية.
وأصبح الدوري الهولندي أول دوري أوروبي يتم إلغاءه بصفة رسمية بسبب فيروس كورونا، وهي المرة الأولى منذ موسم 1967ـ1968.
يذكر أنه تم الإعلان من قبل عن إلغاء الدوري البلجيكي مع تتويج فريق كلوب بروج باللقب، لكن القرار لم يصدق عليه حتى الآن.
ويتصدر أياكس الدوري الهولندي برصيد 56 نقطة بفارق الأهداف عن فريق ألكمار.
وكان الفريقان قد أكدا في وقتٍ سابق من هذا الشهر أنهما ليسا على استعداد لإنهاء الموسم.
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