زكاتكم نماء مع جمعية الدعوة بينبع الصناعية

مع حلول شهر الخير والغفران تعلن جمعية الدعوة بينبع الصناعية والمسجلة رسمياً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم 3266 عن إستقبال زكاة المال والتي يتم صرفها حسب مصارفها الشرعية عن طريق التحويل على حسابها البنكي في مصرفي الراجحي والبلاد وتدعوا للمساهمة في نشر الدين والدعوة الى الله عن طريق حساباتها الرسمية والرقم الموحد للتواصل والإستفسار 0547552211 إذ أننا داخلين على موسم خير وإحسان وهي فرصة لمن رغب المشاركة والمساهمة بنماء ماله وصرفها حسب مستحقاتها الشرعية كما أن الجمعية تصدر تقريرا دوريا لأنشطتها المنفذة سائلين الله للجميع التوفيق والقبول انشر الخبر :

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