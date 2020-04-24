جمعية الأيتام بالطائف تنشر السعادة على أيتام الطائف

استطاعت جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بمحافظة الطائف أن تنشر السعادة و البهجة على أسر الأيتام بمحافظة الطائف و القرى التابعة لها حيث امتدت يد العون إلى شقصان و قيا وعشيرة و المحاني و أبو راكة و ميسان وحداد ورضوان والقرى الأخرى المجاورة للمحافظة شمالآ وجنوباً وذلك عبر حملة اطعمهم من طعامك التي انتهت مرحلتها الأولى بنهاية شهر شعبان وكانت ضمن حملة براً بمكة .

وزعت الجمعية خلال المرحلة الأولى سلال غذائية تنوعت محتوياتها واشتملت على 24 صنفاً من الغذاء و أكثر من 10 أطنان من التمور وقدر روعي اختيار أصناف بعناية حتى تناسب جميع الأعمار وجميع الأسر .

تسعى الجمعية أيضاً خلال شهر رمضان المبارك انطلاق المرحلة الثانية من المشروع للوصول لكافة الأسر لمنازلهم وتلبية احتياجاتهم الغذائية و الاجتماعية و الصحية من خلال فريق عمل يعمل على مدار اليوم وتواصل عن بعد مع جميع الأسر .

هذا وقد ذكر مناحي الغرمول نائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية أن الجمعية تسعى من خلال برامجها إلى توفير الحياة الكريمة لليتيم و أسرته و أن الجمعية ترعى ما يزيد عن 2000 أسرة داخل الطائف و المناطق المجاورة لها حيث بلغ عدد الأيتام بالجمعية 5200 يتيم ويتيمة تقدم لهم الجمعية العناية من خلال العديد من البرامج الاجتماعية و الثقافية و الإغاثية و التعليمية و الصحية .

يذكر أن جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بالطائف تقدم دوراً وطنياً و إنسانياً بارزاً في ظل ظروف الحظر بتلبية احتياج الأسر وشعارهم خليك بالبيت وخدماتنا توصلك في أي وقت ومكان .