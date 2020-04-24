شكرا لقرائتكم خبر عن منها محلات العصيرات والفول والكافيهات.. السماح لـ20 نشاطاً تجارياً بالعمل في رمضان حتى 3 فجراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، السماح لـ20 نشاطًا تجاريًا إضافيًا بالعمل خلال رمضان من الساعة 3 عصرًا وحتى 3 فجرًا، مع مراعاة تقديم الطلبات الخارجية عن طريق التطبيقات الذكية أو أسطول المنشآت الخاص.

وتوزعت الأنشطة المضافة أخيرًا والتي تم استحداثها، على 3 قطاعات، هي كالتالي:

قطاع الزراعة والغذاء

شملت قائمة الأنشطة المضافة أخيرا التي تم استحداثها: البوفيهات (الكافيتريات) ومنها محلات الفول واللقيمات، محلات الآيسكريم، محلات تقديم المشروبات (الكوفي شوب)، محلات تقديم العصائر الطازجة والمشروبات الباردة، محلات البيع بالتجزئة للشوكولاتة والكاكاو (محلات بيع الحلويات).

والمخابز اليدوية، محلات البيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية (محلات الحلويات)، البيع بالتجزئة للحيوانات المنزلية وأطعمتها وأسماك الزينة ومستلزماتها.

قطاع التشغيل والصيانة للمنازل والمباني

Advertisements

شملت قائمة الأنشطة المضافة أخيرًا التي تم استحداثها: إنشاء وإصلاح الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرق (تنفيذ وصيانة الطرق والجسور والأنفاق)، إنشاء وإصلاح الجسور والأنفاق، أنشطة تنظيف الطرق، رعاية وصيانة المتنزهات والحدائق لأغراض الإسكان العام، رعاية وصيانة متنزهات الطرق السريعة.

وأنشطة التطهير والتبخير لإبادة الحشرات والقوارض، تركيب وصيانة المصاعد، تركيب وإصلاح وصيانة السلالم المتحركة والسيور الناقلة والأرضية، تركيب وإصلاح وصيانة الأبواب الأوتوماتيكية، أنشطة خدمات صيانة المباني، ترميم المباني السكنية.

قطاع النقل والخدمات اللوجستية

تضمنت الأنشطة المستحدثة والمضافة أخيرا خدمات جمع النفايات البلدية.