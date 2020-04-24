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بث مباشر لصلاتى العشاء والتراويح من الحرم المكى يؤمها الشيخ السديس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت واس على حسابها الرسمى بتويتر بثا مباشرا لقناة القرآن الكريم لنقل صلاتى العشاء والتراويح من المسجد الحرام، يؤمها الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس فى أول جمعة من شهر رمضان المبارك والليلة الثانية من ليالى رمضان فى المملكة العربية السعودية .


 

وكانت الدول الإسلامية أعلنت أمس أن الجمعة هو غرة شهر رمضان الكريم فيما عدا أربع دول هى سلطنة عمان وسلطنة بروناى وايران وباكستان، حيث أعلنت غدا السبت هو غرة شهر رمضان .

 

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