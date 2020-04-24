شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 3 وفيات جديدة بكورونا وإصابة 31 بالعراق خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكاي نيوز العربية في نبأ عاجل لها، أن العراق سجل31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 3 وفيات جديدة متأثرة بالفيروس.

وكانت قد أعلن مدير صحة محافظة النجف العراقية رضوان الكندي، اليوم /الجمعة/ أن مختبر الصحة العامة فى المحافظة أجرى 110 فحوصات لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وقال الكندى فى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، "إنه تبين من خلال الفحوصات وجود خمس حالات جديدة مصابة بالفيروس فى مناطق مختلفة من المحافظة".

Advertisements

وأشار إلى أن العدد الإجمالى للحالات المسجلة فى محافظة النجف ارتفع بذلك إلى 301 حالة إيجابية و221 حالة شفاء و5 حالات وفاة .

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الخميس، أنه جرى فحص 2002 نموذج في كافة المختبرات المختصة عدا مختبرات إقليم كردستان؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 64 ألفا و882.