شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى والملكة رانيا يهنئان كوادر القطاع الطبى بشهر رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى العاهل الأردني عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، اتصال مرئي مشترك، في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، مع الكوادر طبية وتمريضية وعاملين في مستشفيات الأمير حمزة والملك المؤسس والملكة علياء.





وقال الديوان الملكي الهاشمي، عبر حسابه بموقع تويتر:"جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله يتواصلان عبر اتصال مرئي مشترك مع كوادر طبية وتمريضية وعاملين في مستشفيات الأمير حمزة والملك المؤسس والملكة علياء".

وأضاف:"جلالة الملك عبدالله الثاني يهنئ الكوادر العاملة في القطاع الطبي بشهر رمضان المبارك"، كما وجهت جلالة الملكة رانيا العبد الله الشكر إلى الأطقم الطبية، قائلة:"كلنا تقدير وامتنان وإعجاب بكل الجهد الذي تقومون به".

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يشار إلى أن وزير الصحة الأردنية الدكتور سعد جابر، أعلن اليوم الجمعة، تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وإجراء 1500 فحص مخبرى ضمن جهود الفحص والتحرى عن مصابين.

وبين الدكتور جابر وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن حالات الإصابة بالفيروس تعود لسائقين قدما من الخارج، أحدهما أردنى والآخر من جنسية عربية، وحالتين من المخالطين لسائق مصاب .

وأكد أن المستشفيات سجلت 8 حالات شفاء اليوم منها 5 حالات بمستشفى الملك المؤسس و3 بمستشفى الأمير حمزة، موضحا أنه مع حالات الشفاء والخروج من المستشفيات، يبقى تحت العلاج فى المستشفيات 105 حالات موزعة بين 87 حالة بمستشفى الأمير حمزة، و10 بمستشفى الملك المؤسس و8 حالات بمدينة الحسين الطبية.