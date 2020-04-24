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البحرين تعلن تمديد إجراءات العزل العام بسبب كورونا لأسبوعين بدءا من 23 ابريل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء، أن البحرين مددت إجراءات العزل العام التى تستهدف الحد من تفشى فيروس كورونا لأسبوعين إضافيين بدءا من 23 ابريل وحتى السابع من مايو.

وقالت الوكالة إن الإجراءات تشمل "الاستمرار فى إغلاق دور السينما، وإغلاق المراكز الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة بها، والاستمرار فى اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة على الطلبات الخارجية والتوصيل". إلى جانب إجراءات أخرى.

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وسجلت البحرين 2009 حالات حتى الآن و7 حالات وفاة.

 

 

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