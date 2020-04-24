وحدة متنقلة في دبي لإجراء فحوصات كورونا

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"الخليج 365" من دبي: أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الجمعة إطلاق وحدة الفحص المتنقلّة لإجراء فحوصات كورونا المستجد.

وبحسب المؤسسة فإن هذا يأتي في إطار مبادرة تعنى "بفحص أفراد المجتمع خاصةً كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم في محل إقامتهم وتجنيبهم عناء التوجه إلى المستشفى لإجراء الفحص المتعلق بفيروس كورونا وبالتالي تخفيف الضغط على المستشفيات ومراكز الفحص".

وتم تجهيز سيارة اسعاف كوحدة للفحص وتضم عدة أجهزة، من بينها " جهاز التعقيم الذاتي لحماية المسعفين والمتعاملين، بالإضافة إلى كاميرا حرارية لرصد درجة الحرارة" وغيرها.

وسجلت الإمارات حتى الآن نحو 9 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقامت إسعاف دبي بتجهيز مركبة إسعاف كوحدة فحص متنقلّة، وعملت بجهود ذاتية وطاقاتها الداخلية على إعادة التصميم للمركبة بالكامل من الخارج والداخل بما يتلاءم مع طبيعة احتياجات الطاقم الإسعافي لتنفيذ الفحوصات ويضمن راحة المتعامل، حيث تم تحويل كابينة الإسعاف إلى مختبر طبي متنقل تحتوي على كراسي يمكن تعديل وضعيتها بما يتناسب مع إجراءات الفحص. كما جُهزت بحقائب معلقة لحفظ المواد الطبية تسهّل على المسعفين التحكم في نقلها من مكان إلى آخر.

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وتضم حدة الفحص المتنقّلة تقنيات ذكية وأجهزة متطورة منها: جهاز التعقيم الذاتي لحماية المسعفين والمتعاملين، بالإضافة إلى كاميرا حرارية لرصد درجة الحرارة، ومزودة بنظام الإحصاء الصحي /حصانة البيانات/ مع قارئ الهوية الإماراتية، حيث روعي في تصميم الوحدة التوظيف الأمثل للمساحة الداخلية للمركبة بما يعين المسعفين على أخذ القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالفحص بسهولة ويسر كاملين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعزيز قدرة الإمارة على مواجهة فيروس كوفيد-19، ومضاعفة جهود حماية المجتمع.

إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الإمارات العربية المتحدة

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