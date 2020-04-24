شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب ينتج 82 مليون كمامة استعدادا للتصدير.. وبدء إنتاج كمامات قابلة للغسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام مغربية إن المملكة تستعد لعملية تصدير الكمامات إلى الخارج، وذلك بعد تجاوز عدد الكمامات التى طرحت فى الأسواق المغربية منذ اعتماد تصنيعها 82 مليون كمامة.

أشارت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربية إلى أن المغرب ينتج 82 مليون كمامة من حوالي 17 معملا، في حين تم رفض الترخيص لمعملين بسبب عدم احترام المعايير المعتدة.

وكشفت المملكة المغربية أن الكمامات موجودة اليوم في جميع الصيدليات بالمغرب، وفقا لما وقفت عليه لجنة خاصة أوفدها الوزير مولاي حفيظ العلمي، الذي يتوقع أن يبدأ المغرب تصدير هذه المنتجات قريبا.

بالموازاة مع ذلك، بدأ المغرب خلال الأسبوع الجاري تصنيع كمامات من الثوب، مغربية مائة بالمائة، تظل صالحة لأسبوع وقابلة للغسيل، ويجري تصنيع ما مجموعه 300 ألف وحدة منها يوميا، في أفق إنتاج مليون وحدة خلال الأسبوع المقبل.

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وفي الوقت الذي كشفت فيه المعطيات الرسمية أن ثلاثة معامل تصنع الثوب الخاص بالكمامات القابلة للاستعمال لأكثر من مرة، كشف الوزير المغربى حفيظ العلمي أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الخميس، أن هناك إقبالا من الشركات على إنتاج هذه الكمامات، وخصوصا المغربية الخالصة التي يمكن أن يتم استعمالها لمدة أسبوع.

وللرفع من إنتاج الكمامات في أفق تصديرها، توصلت مصانع المملكة المغربية، أمس الخميس، بآليات صينية جديدة لهذا الغرض. ومن المرتقب أن يصل عدد الكمامات المصنوعة يوميا بمصانع المغرب ثمانية ملايين وحدة.

وفي هذا الصدد، كشف وزير الصحة المغربى أن الحكومة قررت فتح المجال لجميع الشركات المستعدة لإنتاج الكمامات، ودعا إلى ضرورة اعتماد المعايير الموصى بها، لأن عددا من الشركات التي رفضت طلباتها لم تعتمد هذه المعايير، موردا أن تعليمات الملك في هذا الشأن تؤكد إعطاء الأولوية لصحة المغاربة.