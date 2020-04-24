كورونا.. 8 وفيات بالإمارات و289 إصابة في البحرين

إسطنبول/ الخليج 365

سجلت الإمارات، الجمعة، 8 وفيات بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة إلى 64، فيما سجلت البحرين 289 إصابة ترفع الإجمالي إلى ألفين و387.

ففي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 8 وفيات لترتفع المحصلة إلى 64، و525 إصابة رفعت الإجمالي إلى 9 آلاف و281.

وحسب البيان ذاته، فإن إجمالي الإصابات بينها 64 وفاة وألف و760 متعافيًا.

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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 289 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و387، في أكبر حصيلة إصابات يومية تسجلها البحرين منذ ظهور الفيروس في فبراير/ شباط الماضي.

وقال البيان إن إجمالي الإصابات بينها 8 وفيات وألف و113 متعافيًا.

وحتى ظهر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من مليونين و763 ألفا بالعالم، توفي منهم أكثر من 193 ألفا، وتعافى أكثر من 763 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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