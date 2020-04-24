تونس.. افتتاح خط تجاري بحري مع ليبيا

صفاقس (تونس)/ بسام بن ضو/ الخليج 365

أعلنت تونس، الجمعة، افتتاح خط تجاري بحري لنقل البضائع إلى ليبيا، عبر باخرة حاويات تنطلق من مدينة صفاقس باتجاه العاصمة طرابلس.

وقال وزير التجارة التونسي محمد المسيليني، في تصريحات إعلامية إن "المواد المصدرة إلى ليبيا تتمثل في الخضار والفاكهة، إضافة إلى مواد غذائية أخرى".

وأضاف أن "الخط البحري التونسي- الليبي يمثّل نتاج مجهود مبذول بين القطاعين العام والخاص" في تونس.

ولفت المسيليني إلى أنّ "السلع كانت تمر عبر الحدود البرية بين تونس وليبيا، لكن الإجراءات الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا، أدت إلى افتتاح خط بحري".

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من جانبه، قال مدير ميناء صفاقس (جنوب) أنيس كمون: "شرعنا منذ الأربعاء بشحن الباخرة المتجهة نحو ميناء طرابلس، وتضم حوالي 140 حاوية مواد غذائية (زيوت، خضار، فاكهة)" .

وأضاف كمون في تصريح للأناضول: "سيكون هناك رحلات تجارية كل 10 أيام، بصفة دورية باتجاه ميناء طرابلس التجاري".

فيما قال مسؤولون بالميناء، في تصريحات متفرقة للأناضول، إن أول باخرة تجارية تونسية تغادر، غدا السبت، من ميناء صفاقس التجاري، متجهة إلى طرابلس.

وفي 2013، افتتحت السلطات التونسية خطا تجاريا بحريا مع ليبيا، إلا أن الظروف الأمنية حالت دون تواصل العمل به.

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