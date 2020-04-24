أردوغان وأمير قطر يبحثان التعاون في مكافحة كورونا

إسطنبول/الخليج 365 بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، سبل التعاون في مكافحة فيروس كورونا. وأفاد بيان أصدرته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الزعيمين التركي والقطري بحثا هاتفيًا سبل التعاون بين البلدين لمكافحة فيروس كورونا. وذكر البيان أن أردوغان وبن حمد بحثا أيضًا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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