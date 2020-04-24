هاتفيا.. بن زايد والبرهان يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

الخرطوم / الخليج 365

بحث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، التعاون الثنائي بين البلدين وقضايا إقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بن زايد مع البرهان، الجمعة، بحسب بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة الحاكم في السودان.

وأفاد البيان بأن "بن زايد والبرهان، تطرقا لقضايا التعاون الثنائي، وتبادلا وجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية"، دون مزيد من التفاصيل.

كما هنأ بن زايد، البرهان بحلول شهر رمضان المبارك.

ويشارك السودان في حرب اليمن ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات، منذ مارس/ آذار 2015. لكن الخرطوم قلصت في مؤخرا مشاركتها في التحالف بشكل كبير.

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وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أجرى البرهان ورئيس الحكومة السوداني عبد الله حمدوك، زيارة إلى الإمارات استغرقت يومين.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، كشف موقع "المونيتور" الأمريكي، عن جهود إماراتية للضغط على الإدارة الأمريكية لدعم خطة شركة موانئ دبي، للاستحواذ على ميناء بورتسودان لمدة 20 عاما، عبر شركة "ديكنز ومادسون". فيما لم يصدر تعليق من أبوظبي بهذا الخصوص.

سبق ذلك تحذير لحزب "المؤتمر الشعبي" المعارض بالسودان في ديسمبر/ كانون الأول 2019، من رهن واحتكار موانئ البلاد لدولة خليجية، عبر مفاوضات سرية لحل الأزمة الاقتصادية.

وقال الأمين السياسي للحزب إدريس سليمان، إن "هناك مفاوضات سرية مع دولة خليجية (لم يسمها) لديها أطماع في موانئ البحر الأحمر لاحتكار ورهن موانئ سودانية مقابل حل الأزمة الاقتصادية".

والخميس، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مع البرهان، بحثا خلاله التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.