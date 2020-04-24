طرابلس.. مقتل 3 مدنيين في قصف لمليشيا حفتر بأول أيام رمضان

وليد عبد الله / الخليج 365

قتل 3 مدنيين وأصيب 3 آخرون، فجر الجمعة، أول أيام رمضان في ليبيا، جراء قصف لمليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس، وفق مصدر طبي.

وفي تصريح للأناضول، قال أمين الهاشمي المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة "الوفاق الوطني"، إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 3 آخرون، أحدهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء (دون تحديد)، جراء قصف استهدف منطقة عين زارة جنوبي طرابلس.

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وأضاف الهاشمي، أن الجرحى الذين سقطوا في القصف يتلقون الآن العلاج، دون أن يوضح مدى خطورة إصاباتهم.

ورغم إعلان مليشيا حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل هجوما بدأته 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.

وردا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 مارس، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيا حفتر، ما كبد الأخير هزائم ساحقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.