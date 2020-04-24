أردوغان وهنية يبحثان التطورات السياسية وأزمة كورونا

غزة / محمد ماجد / الخليج 365 بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، التطورات السياسية الفلسطينية ومواجهة أزمة جائحة كورونا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع الرئيس التركي، حسب بيان صادر عن حركة "حماس". واستعرض هنية خلال الاتصال، التطورات السياسية بالمنطقة وخاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، إضافة لمواجهة أزمة كورونا بقطاع غزة. ونقل البيان عن الرئيس أردوغان قوله إن "مساعدات طبية تركية ستصل إلى قطاع غزة والضفة الغربية الأسبوع القادم". Advertisements وأشار أنه سيتم تأمين عودة الطلاب الفلسطينيين من تركيا إلى بلادهم. من جانبه، قدم هنية الشكر للرئيس التركي على المساعدات الطبية والإنسانية التي تقدمها بلاده للشعب الفلسطيني في مواجهة أزمة كورونا. واعتبر أن المساعدات التركية "تعبر عن مواقف أنقرة النبيلة تجاه فلسطين وشعبها". والأربعاء، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الحكومة التركية وافقت على طلب وزير الخارجية رياض المالكي، إرسال مساعدات طبية ومالية لمواجهة جائحة كورونا. وحتى مساء الجمعة، سجلت فلسطين 340 إصابة بفيروس كورونا منها 17 في قطاع غزة والبقية بالضفة الغربية وضواحي مدينة القدس (بدون القدس الشرقية)، بحسب بيانات وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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