شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابا فلسطينيا ويزعم إصابته بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الجمعة، إن إسرائيل اعتقلت شابا من رام الله الأربعاء الماضى، وزعمت تبين لاحقا إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة فى مؤتمر صحفى فى رام الله، أن المعتقل "طالب فى جامعة بيرزيت ونقلته (القوات الإسرائيلية) إلى معتقل المسكوبية فى القدس وبعد إجراء الفحص المخبرى من قبل سلطات الاحتلال تبين إصابته بفيروس كورونا".

وأشارت إلى أن "طواقم الطب الوقائى فى الوزارة قامت بأخذ تسع عينات من عائلته وهى قيد الفحص"، وقالت مصادر إسرائيلية إنه تم إجراء فحص للشاب المعتقل لحظة اعتقاله وفى اليوم التالى ظهرت النتيجة ايجابية لاصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت المصادر أن الشاب المعتقل لم تكن تظهر عليه أية أعراض إصابة بالفيروس، وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية إن هناك أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فى الأراضى الفلسطينية.

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وأضافت أن إجمالى الإصابات بين الفلسطينيين ترتفع بذلك إلى 484 بما فيها الاصابات المسجلة فى مدينة القدس، وسجلت 4 حالات وفاة بين الفلسطينيين اثنتين منها فى مدينة القدس.

وتخضع الأراضى الفلسطينية لحالة الطوارئ بسبب الفيروس للشهر الثانى على التوالى إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى منها تعطيل الدراسة بشكل كامل ومنع التنقل بين المحافظات.

وسعت الحكومة الفلسطينية خلال هذا الأسبوع لتخفيف بعض الإجراءات التى اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا وسمحت بعودة بعض المصالح التجارية للعمل فى إطار الموازنة بين الصحة والاقتصاد.