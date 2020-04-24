شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مى الكيلة مساء اليوم الجمعة تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى الضفة الغربية.

قالت الوزيرة الفلسطينية خلال البيان الصحفى أن إحدى الاصابات لممرض ثلاثيني، وإصابة لسيدة عشرينية حامل من الظاهرية، إصابة في الولجة بمحافظة بيت لحم لطفلة عمرها 12 عاماً، إصابة في بيرنبالا شمال غرب القدس لطفل عمره 12 عاما.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الاصابات في فلسطين إلى 484 اصابة.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية تسجيل 11 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد حالات الشفاء منذ بداية الفيروس في فلسطين إلى 103 حالات.

Advertisements

كانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أكدت أن عدد الإصابات بين أبناء الجالية الفلسطينية في دول العالم بلغ 1022 إصابة، فيما تم تسجيل 44 حالة وفاة.



وأضافت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس " ، اليوم أنه تم رصد 11 إصابة جديدة في صفوف أبناء الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 621 إصابة.



وأوضحت أن السفارات والبعثات الفلسطينية في عدد من الدول، تتابع من خلال لجان الطوارئ التي تم تشكيلها، أوضاع الجالية الفلسطينية والطلبة وتقدم لهم التدخلات والمساعدات السريعة، وتتواصل معهم باستمرار للاطمئنان على صحتهم.