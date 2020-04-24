دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أعلنت شركة الألعاب اليابانية نينتندو أنها تعرضت لعملية اختراق أدت إلى حصول القراصنة على بيانات المستخدمين لحوالي 160 ألف حساب تتضمن أسم المستخدم وكلمة المرور.

وتقول الشركة أن العملية حصلت منذ بداية الشهر الحالي وحاول القراصنة الدخول إلى الحسابات، ما دفعها الآن لتعطيل الدخول إلى شبكتها NNID. واشتكى بعض المستخدمين أنهم تعرضوا لسرقة مبالغ مالية استخدمت لشراء العملة الافتراضية VBuck الخاصة بلعبة فورت نايت.

ومن البيانات التي من المحتمل أنها تسربت بموجب عملية القرصنة: الأسم المستعار، تاريخ الميلاد، البلد، وعنوان البريد الإلكتروني. كما قام القراصنة ببعض عمليات الشراء الاحتيالي من الحسابات.

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وقامت نينتندو بعملية إعادة تعيين شاملة لكلمة المرور للحسابات المتضررة. وتنصح نينتندو كافة المستخدمين بتفعيل خاصية التحقق بخطوتين، وذلك لتجنب إعادة استخدام البيانات المسربة للدخول للحسابات.

وأرسلت الشركة رسالة بالبريد الإلكتروني للمستخدمين المتضررين تحذرهم من إعادة استخدام نفس كلمة المرور لتسجيل الدخول لحساباتهم أو لشبكة نينتندو، وذلك لحمايتهم من استخدام رصيدهم المالي أو بيانات بطاقة الائتمان أو حساب باي بال للشراء من متجر نينتندو.

التدوينة نينتندو تؤكد اختراق بيانات 160 ألف حساب للاعبين ظهرت أولاً على عالم التقنية.