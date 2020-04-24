شكرا لقرائتكم خبر عن الجار الله يدافع عن الصين: "قلنا كورونا سببه الخفافيش ما احنا بنأكل فيران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع الكاتب الصحفي أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسية الكويتية، عن محاولة اتهام الصين بنشر فيروس كورونا المستجد في بلادهم ومنه إلى كل دول العالم بسبب ثقافتهم في تناول الخفافيش والحشرات.

وغرد الجار الله عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "نحن ننتقد ثقافه الصين فهم يأكلون الخفاش والكثير من الحشرات وقلنا أن كورونا سببها شوربه الخفاش طيب لماذا لا ننتقد أنفسنا نحن نأكل الجراد وفيران الصحراء الجرابيع والحصني وحيوان النيص وهو شبيهه للقنفذ. نعيب غيرنا والعيب فينا".



احمد الجار الله على تويتر

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد نشأ في خفافيش في الصين في أواخر العام الماضي ولم يتم تخليقه أو إنشاؤه في معمل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في الأسبوع الماضي إن إدارته تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من معمل في مدينة ووهان بوسط الصين.

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وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة الشايب في إفادة صحفية في جنيف "جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن للفيروس أصلا حيوانيا وأنه ليس فيروس تم تخليقه أو إنشاؤه في معمل أو مكان آخر".

واضافت "من المرجح أن الفيروس من أصل حيواني".

ومضت المتحدثة تقول إن من غير الواضح كيف انتقل الفيروس عبر السلالات إلى البشر لكن "من المؤكد" أنه كان هناك مستضيف حيواني وسيط انتقل منه.

وعلى جانب آخر، أعلنت الصين عن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في برها الرئيسي، حتى نهاية يوم 23 أبريل، انخفاضا من 10 حالات مسجلة قبل يوم، ليصل إجمالي عدد المصابين بـ"كوفيد 19" إلى 82804.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، الجمعة، إن اثنتين من الحالات الجديدة قدمتا من الخارج، مقابل 6 حالات وافدة في اليوم السابق.