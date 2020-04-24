شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. دعوات المصلين بإزاحة الوباء عن العالم فى صلاة التراويح بالحرم المكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدعوات وقلوب خاشعة بأن يزيح الله هذه الغمة وهذا البلاء والوباء عن بلاد المسلمين ودول العالم أجمع، أقيمت مساء أمس الخميس، صلاة التراويح فى الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، بعد توفير كافة العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع فى المسجد، للحد من الانتشار والوقاية من فيروس كورونا.

وأدى صلاة التراويح، عشرات المصلين فى مشهد ربما لم يرى منذ عدة قرون، حيث نشرت رئاسة شئون الحرمين عبر حسابها على تويتر، صورا من الصلاة، التى أمَّ فيها الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، المصلين الذين ربما يتعدوا على أصابع اليد.

وقال السديس، فى كلمة له عقب الدعاء الذى بكى خلاله وعقب انتهاء الصلاة، هنأ فيها الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم داعيًا المسلمين لاستغلال هذه الايام المباركة فى الدعاء والابتهال لله.

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وقال إن العالم يشهد جائحة كبيرة هى فيروس كورونا وعلينا التوجه بالصلاة لله لرفع الوباء عن أمته، داعيًا الله أن يبارك فى جهود خادم الحرمين وولى عهده فى هذه الأوقات.





وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق دخول المصلين.

كما أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، إزالة الحواجز الوقائية التى وضعت حول الكعبة المشرفة ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية ذات العلاقة.

وأكد أن الرئاسة تعمل بشكل فعال بمستوى تنسيقى رفيع على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية والتأكد من فعاليتها وضروريتها، من ذلك المنطلق فقد صدر التوجيه بإزالة الحواجز وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير.







