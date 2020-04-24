العراق: البصرة تسجل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" و4 حالات شفاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة صحة البصرة في العراق، اليوم الجمعة، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"، لترتفع أعداد المصابين إلى 296 حالة، فيما تماثل 4 حالات للشفاء التام، لتصل أعداد المتعافين إلى 142 حالة.
وذكرت الدائرة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين، وذلك وفقًا للموقف الوبائي لمحافظة البصرة الخاص بحالات وباء "كورونا" لليوم، مشيرة إلى تسجيل 4 حالات تماثلت للشفاء دون وفيات.
وأوضحت أن عدد الحالات الموجبة التراكمية بلغ 296 حالة (وهم 17 وفيات، 142 شفاء، 137 قيد العلاج)، وعدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم في مختبر الصحة العامة في البصرة بلغت 165، وعدد الفحوصات المرسلة إلى مختبر مدينة الطب بلغت 187، والفحوصات المختبرية الإجمالية بلغت 352، وعدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم التراكمي بلغ 5667، وعدد الفحوصات المختبرية التي لم تظهر نتائجها من بغداد حتى الآن 746".
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