شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: بث مباشر لصلاة التراويح من جامع الشيخ زايد الكبير طوال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة شؤون الرئاسة بالإمارات بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومركز جامع الشيخ زايد الكبير نقل صلاة "التراويح" بشكل استثنائى ومحدود من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي عبر البث المباشر على القنوات الرسمية التلفزيونية والإذاعية في الدولة طوال شهر رمضان المبارك. وفق البيان الإماراتية.

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وأوضحت الوزارة والهيئة أنه تقرر أن تقتصر إقامة الصلاة على الإمام واثنين من المصلين الذين سيؤدون الصلاة مع مراعاة جميع الإشتراطات والإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومن بينها خضوع المصلين الذين سيؤدون صلاة التراويح للفحص الدوري، وارتداؤهم الكمامات والقفازات، وذلك حرصاً على سلامتهم.

‎وأكدت الوزارة والهيئة أن هذا القرار يعكس حرص القيادة الرشيدة على الحفاظ على روحانيات الشهر الفضيل ومظاهر إقامة الشعائر الدينية وابقاء الجمهور على تواصل روحي مع بيوت الله في جميع أنحاء الدولة في ظل هذا الظرف الإستثنائي، والذي نسأل فيه المولى عز وجل أن يرفعه عن البلاد والعباد وأن يحفظ بلادنا قيادة و حكومةً وشعباً ومقيمين.