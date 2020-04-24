شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدفاع اللبناني يوصي الحكومة بتمديد إجراءات العزل لأسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الحكومة اليوم الجمعة بتمديد إجراءات العزل لمواجهة كورونا لمدة أسبوعين حتى العاشر من مايو مع البدء في تخفيف القيود تدريجيا في الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة القرار خلال جلسة اليوم الجمعة. وخلال فترة العزل العام أمر لبنان بإغلاق معظم الشركات ومطار بيروت وفرض حظر تجول ليليا.