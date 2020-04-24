شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدفاع اللبناني يوصي الحكومة بتمديد إجراءات العزل لأسبوعين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الحكومة اليوم الجمعة بتمديد إجراءات العزل لمواجهة كورونا لمدة أسبوعين حتى العاشر من مايو مع البدء في تخفيف القيود تدريجيا في الأسابيع المقبلة.
ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة القرار خلال جلسة اليوم الجمعة. وخلال فترة العزل العام أمر لبنان بإغلاق معظم الشركات ومطار بيروت وفرض حظر تجول ليليا.
أعلنت السلطات اللبنانية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 696 عقب تسجيل 8 إصابات جديدة، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.
وكانت السلطات اللبنانية أعلنت مساء أمس الخميس تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في مخيّم للاجئين الفلسطينيين في سهل البقاع (شرق)، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 في هذا المخيّم إلى خمس.
ونقل موقع قناة فرانس 24 عن محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر في تغريدة على تويتر "يؤسفني إعلان 4 حالات جديدة في مخيّم الجليل في بعلبك، هم من المقرّبين من السيدة المصابة التي أعلنّا عنها سابقاً".
وأضاف المحافظ أنّ "نتائج الفحوصات الـ150 العشوائية التي أجريت في بعلبك، أتت كلّها سلبية"، مناشداً سكّان المحافظة "الالتزام التامّ بالتعبئة العامّة والحجر المنزلي".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الدفاع اللبناني يوصي الحكومة بتمديد إجراءات العزل لأسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.