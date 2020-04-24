شكرا لقرائتكم خبر عن حفظكم الله من كل مكروه.. محمد بن زايد يهنىء الإمارتيين والمقيمين برسائل هاتفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المواطنين والمقيمين فى الإمارات، برسالة نصية بمناسبة عبر الهواتف المحمولة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فى بادرة إنسانية رائعة.

وجاء نص الرسالة الهاتفية، وفقا لما نشرته صحيفة البيان الإماراتية: "الأخوة والأخوات المواطنين والمقيمين، يطيب لى أن أنقل إليكم تحيات أخى الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة (حفظه الله)، وأهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذى يرتبط بشعائر دينية وعادات اجتماعية عزيزة على نفوسنا".

وأضاف: "وفى ظل هذه الظروف فإن سلامة أهلنا ومجتمعنا تقتضى التزامكم بالإجراءات الاحترازية والتحلى بالصبر للحد من انتشار الوباء، ثقتى بكم كبيرة لنتجاوز معاً هذه المرحلة، حفظكم الله وأهلكم من كل مكروه".



نص الرسالة

من ناحية أخرى، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء أمس الخميس، اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها الشقيق كل الأمن والسلام والتقدم.

ومن جانبه بادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس التهنئة بحلول الشهر الفضيل داعياً الله بدوام الأمن والاستقرار والازدهار لمصر ولشعبها الشقيق.

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صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.