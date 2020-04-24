شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة أول صلاة جمعة بالمسجد النبوى فى شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم في المسجد النبوي بالمدينة المنورة أول صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك، بعد صدور قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، عدا الحرمين الشريفين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19 ".وفق واس.



وكثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في هذا الخصوص كامل العناية والاهتمام لجميع المواقع في المسجد ومرافقه باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وفق أرقى المعايير لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا الجائح وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات والإدارات ذات العلاقة.

وفى مارس الماضى أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، بأن الرئاسة والجهات الأمنية والصحية قررت تعليق التواجد والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وأكد المتحدث الرسمي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهيب بالجميع التعاون مع كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة، للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعمل على الحد من انتشار عدوى فايروس كورونا ( كوفيد - 19 ) بين المصلين.

وأضاف بأن الرئاسة وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية تقوم بالعديد من الإجراءات الاحترازية وفق أرقى المعايير لتحقيق التطلعات الكريمة بمنع انتشار العدوى، وتهيئة الحرمين الشريفين لأداء الصلاة في بيئة آمنة صحة مطمئنة

مؤكداً أن وعي وتعاون قاصدي الحرمين الشريفين سيسهم بإذن الله في نجاح التدابير الاحترازية المؤقتة داعياً الجميع للتعاون مع كافة المسؤولين والاستجابة للتعليمات والإجراءات الضرورية.