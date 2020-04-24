شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المغرب إلى 3692 عقب تسجيل 124 إصابة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 3692 عقب تسجيل 124 إصابة جديدة.

وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 3446 حالة، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق منعت وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر بالمغرب، تسويق واستعمال الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص؛ وذلك نظرًا لما قد يشكله التعرض للمواد المستعملة فى عملية التعقيم من أضرار على صحة وسلامة المستعملين.

وأوردت الوزارات الثلاث، في بيان مشترك، أنه تبعًا للاجتماع الذي عقدته لجنة التقييس لإعداد مواصفة قياسية مغربية خاصة بممرات تعقيم الأشخاص والمواد المستعملة فيها، تبين لها أنها لا تتوفر حاليًا على كل العناصر العلمية الضرورية لوضع هذه المواصفة.

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وطالبت الوزارات الثلاث بسحب كل الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص، التى تم نصبها فى مداخل المؤسسات أو المناطق العامة أو المحلات التجارية أو أى مكان آخر، محذرة من مخالفة القرار تحت طائلة المتابعة القانونية.

وأكد البيان أن استعمال هذه الممرات سيبقى ممكنًا لتعقيم الآلات والمواد الخاصة بتخزين ومناولة ونقل السلع.

كان رئيس الحكومة في المملكة المغربية قد قال إن المغرب يتعرض لحملة شرسة ومحاولة لشق الصف الوطني، جراء ارتفاع عدد "الحساد" لما قامت به البلاد تحت قيادة الملك محمد السادس، وهي إشارة إلى تحرك أيادٍ مأجورة في بلدان عربية على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي لتوزيع الاتهامات باطلة بأن المغرب يعاني كثيرًا في تلبية حاجياته اليومية، وفقا لصحيفة الصباح المغربية.