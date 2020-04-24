شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تعلن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى مخيم الجليل قرب مدينة بعلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في بيان لها اليوم ، عن أربعة إصابات جديدة بفيروس كورونا في مخيم الجليل قرب مدينة بعلبك شرق لبنان.



وقالت الأونروا في بيانها ، عطفا على الخبر الذي أصدرته بشأن حالة إصابة بفيروس كورونا في أوساط لاجئي فلسطين في مخيم الجليل، أظهرت نتائج الفحوصات التي أجريت خلال الساعات الماضية 4 إصابات أخرى تعود كلها لأفراد أسرة السيدة منال شهابي التي أعلن عن إصابتها بفيروس كورونا أول من أمس الأربعاء وتم نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي.



وأكدت الأونروا في بيانها أن المصابين الأربعة جميعا محجورون داخل منزلهم في مخيم الجليل دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى حتى الآن.