شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات إلى 2614 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت السلطت الكويتية 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2614، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

وكانت وزارة الصحة الكويتية بدأت فى تطبيق استراتيجية المسح الميداني الشامل عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى جميع مناطق الكويت.

وقالت الوكيل المساعد ل‍وزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف - في تصريح صحفي اليوم الخميس - إن الحملة بدأت بالمناطق التي ظهرت فيها بؤر الفيروس حسب التقصي الوبائي؛ وذلك للبحث عن مصدر الانتشار والحد منه.

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وأوضحت أن الفرق الطبية المتنقلة التابعة لوزارة الصحة الكويتية، تقوم بأخذ مسحات عشوائية، وقياس درجات الحرارة ونسبة الأكسجين في الدم؛ لكشف أي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).