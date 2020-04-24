شكرا لقرائتكم خبر عن "إسعاف دبى" تُطلق وحدة فحص مُتنقلة فى الشوارع لمواجهة عدوى كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خدمة جديدة لوقف أى محاولة من شأنها زيادة تفشي فيروس كورونا المستجد بين المواطنين، حيث أعلنت عن اطلاق وحدة الفحص المتنقلّة ضمن مبادرة "فحصك علينا" والخاصة بفحوصات فيروس كورونا.

وتعنى المبادرة بفحص أفراد المجتمع خاصةً كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب المشروعات في محل إقامتهم وتجنيبهم عناء التوجه إلى المستشفى لإجراء الفحص المتعلق بفيروس كورونا وبالتالي تخفيف الضغط على المستشفيات ومراكز الفحص.



خدمة الفحص المتنقلة فى دبى

وقامت إسعاف دبي بتجهيز مركبة إسعاف كوحدة فحص متنقلّة، وعملت بجهود ذاتية وطاقاتها الداخلية على إعادة التصميم للمركبة بالكامل من الخارج والداخل بما يتلاءم مع طبيعة احتياجات الطاقم الإسعافي لتنفيذ الفحوصات ويضمن راحة المتعامل، حيث تم تحويل كابينة الإسعاف إلى مختبر طبي متنقل تحتوي على كراسي يمكن تعديل وضعيتها بما يتناسب مع إجراءات الفحص.

كما جُهزت سيارات الاسعاف بحقائب معلقة لحفظ المواد الطبية تسهّل على المسعفين التحكم في نقلها من مكان إلى آخر.

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وتضم وحدة الفحص المتنقّلة تقنيات ذكية وأجهزة متطورة منها: جهاز التعقيم الذاتي لحماية المسعفين والمتعاملين، بالإضافة إلى كاميرا حرارية لرصد درجة الحرارة، ومزودة بنظام الإحصاء الصحي (حصانة البيانات) مع قارئ الهوية الإماراتية، حيث روعي في تصميم الوحدة التوظيف الأمثل للمساحة الداخلية للمركبة بما يعين المسعفين على أخذ القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالفحص بسهولة ويسر كاملين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعزيز قدرة دبي على مواجهة فيروس كوفيد-19، ومضاعفة جهود حماية المجتمع بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وكانت قد قررت إمارة دبى فى الإمارات، إعادة العمل فى مترو دبى بدءا من يوم الأحد المقبل ، كما قررت إعادة العمل فى جميع القطاعات الاقتصادية، وبينها المراكز التجارية والمطاعم نشاطها في أول أيام رمضان اليوم الجمعة، على أن تعمل بنسبة 30% فقط من الطاقة الاستيعابية سواء للموظفين أو الزوار.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات أن فترة التنقل من 6 صباحاً إلى 10 مساء من دون تصريح، على أن تفتح المراكز التجارية بين 12 ظهرا إلى 10 مساء.