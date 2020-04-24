شكرا لقرائتكم خبر عن 761 إصابة جديدة بكورونا فى قطر.. وشفاء 59 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات القطرية تسجيل 761 إصابة جديدة في قطر وشفاء 59 حالة ، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% خاسراً 27.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8473.21 نقطة، بضغوط هبوط 3 قطاعات، على رأسها قطاع العقارات.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 345.1 مليون سهم بقيمة 449.3 مليون ريال عبر تنفيذ 11.4 ألف صفقة، وتراجع 27 سهما، فيما ارتفع 15 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.06%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.44%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 5.69%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.13%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة، عن البيانات المالية للفترة المنتهية 31/3/2020، حيث بلغ صافى الربح 2.35 مليون ريال قطري، مقابل صافى الربح مليون ريال قطرى لنفس الفترة من العام الذى سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.009 ريال قطرى فى الفترة المالية المنتهية فى 31/03/2020 مقابل العائد على السهم 0.004 ريال قطرى لنفس الفترة من العام الذى سبقه.

فيما أعلنت عدد من الشركات عن مواعيد عقد مؤتمر هاتفى لعلاقات المستثمرين، إذ تعقد مجموعة الدوحة للتأمين عن عقد المؤتمر الهاتفي لعلاقات المستثمرين يوم الخميس الموافق 30 أبريل، ويعقد بنك الدوحة مؤتمر هاتفي لعلاقات المستثمرين يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل، المجموعة للرعاية الطبية عن عقد المؤتمر الهاتفي لعلاقات المستثمرين يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل.

بينما أعلنت مجموعة الإسلامية للتأمين، عن تأجيل موعد الإفصاح عن بياناتها المالية الربعية للفترة المنتهية في 31 مارس إلى يوم الخميس الموافق 30 إبريل بدلاً من يوم الاثنين الموافق 27 إبريل، وكذلك تأجيل موعد عقد مؤتمر علاقات المستثمرين إلى يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو المقبل.