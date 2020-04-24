شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية باليمن: تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التحالف العربى الداعم للشرعية اليمنية أنه تقرر تمديد وقف إطلاق النار فى اليمن شهرا إضافيا، وأكد أن الفرصة مازالت سانحة لتحويله إلى وقف إطلاق دائم إذا استجاب الحوثى للحل السياسى.وفق العربية.

وكان التحالف قد قرر وقف إطلاق النار منذ أسبوعين نظرا للأوضاع الإنسانية بالتزامن مع جائحة كورونا ، بهدف تكثيف الجهود لمواجهة الوباء وحماية المواطنيني من تفشى العدوى.

وكانت قالت قيادة التحالف العربى باليمن، أكدت فى وقت سابق نحن ملتزمون بأقصى درجات ضبط النفس وتطبيق وقف إطلاق النار، وأكد استمرار التزام التحالف والجيش الوطني اليمني بوقف إطلاق النار الشامل، وقال: "نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس بالجبهات".

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فى الوقت نفسه تمارس الميلشات الحوثية خرقا للاتفاق ، فبلغ إجمالي خروقات ميليشيا الحوثي خلال 48 ساعة الماضية بلغت (241) اختراقاً. وفق موقع العربية .

وأكد أن الخروقات شملت الأعمال العدائية العسكرية، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.

ومن جانبها دعت وزارة الخارجية اليمنية المجتمع الدولى ومجلس الأمن، إلى ممارسة مزيداً من الضغط على مليشيا الحوثيين للاستجابة لمبادرة وقف إطلاق النار التى أعلن عنها تحالف دعم الشرعية فى اليمن، وتحمل المليشيا مسؤولية تبعات استمرار تعنتها ورفضها لاسيما بعد تسجيل ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد فى اليمن.