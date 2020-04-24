الحوثيون يتهمون التحالف باحتجاز 20 سفينة نفط ومواد غذائية

اليمن/ الخليج 365

اتهمت جماعة "الحوثي" اليمنية، التحالف العربي بقيادة السعودية، باحتجاز 20 سفينة نفطية ومواد غذائية، رغم حصولها على تصاريح أممية لدخول اليمن.

جاء ذلك في تصريح منسوب لمصدر في ميناء الحديدة (غرب)، الجمعة، نقلته عنه قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة.



وقالت القناة نقلا عن المصدر دون أن تذكر اسمه، إن بحرية التحالف تحتجز 20 سفينة تحمل على متنها مشتقات نفطية وغذائية وأكثر من نصف مليون طن أغلبها من البنزين والديزل.

وأوضح المصدر أن "بين السفن المحتجزة، 7 سفن مشتقات نفطية مضى على قرصنتها أكثر من شهر رغم حصولها على التصاريح الأممية لإفراغ حمولتها في الميناء".

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وتحدث المصدر أن كميات المواد المحتجزة على متن المشتقات النفطية تزيد عن 400 ألف طن، وسفن المواد الغذائية تزيد عن 100 ألف طن.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل التحالف حول الأمر، غير أنه سبق أن اتهم الحوثيين بتعطيل حركة السفن والعمل الإنساني، مشددا على حرصه تجنيب المدنيين ويلات الحرب.



ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.



وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.



ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء تحتوي على أكثر من نصف سكان البلاد.

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