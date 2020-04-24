تركيا تستقدم دفعة جديدة من رعاياها العالقين بالعراق

شرناق/الخليج 365

أجلت تركيا دفعة جديدة من مواطنيها العالقين بالعراق، بسبب التدابير المتخذة لمكافحة جائحة كورونا.

ودخل 135 مواطنا عائدا من العراق على متن حافلات إلى الأراضي التركية، الجمعة، عبر معبر خابور الحدودي في ولاية شرناق، جنوب شرقي تركيا.

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وعقب اتمام الفحوصات الطبية والاجراءات الروتينية في المعبر، سيتم نقل العائدين إلى أحد المساكن الطلابية في الولاية لقضاء فترة الحجر الصحي الاحترازي 14 يوما.

في 17 أبريل/نيسان الحالي، أطلقت تركيا عملية إجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفاً من مواطنيها من مجموع 59 دولة، لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.



وأوضح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة على تويتر، أن عملية الإجلاء تجري بالتنسيق بين وزارات الخارجية، والداخلية، والنقل والبنى التحتية، والصحة، والشباب والرياضة، والولايات المعنية.

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