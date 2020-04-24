روما: ندعم وقف إطلاق النار في ليبيا خلال رمضان

روما/ الخليج 365
أعربت الخارجية الإيطالية، الجمعة، عن دعمها لدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا، بمناسبة حلول شهر رمضان.
وأفادت الوزارة في بيان: "لقد بدأ شهر رمضان المقدس لدى المسلمين في كافة أنحاء العالم".
وأضاف البيان: "ندعم بقوة دعوة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، لوقف إطلاق النار".
وأردف: "نأمل أن تنظم البلدان والمنظمات الدولية المشاركة في مسار برلين هذه الدعوة، التي تعد خطوةً أولى نحو تحقيق وقف إطلاق نار حقيقي ودائم".
وشدد على أن وتيرة الاشتباكات ارتفعت بين أطراف النزاع في ليبيا خلال الأسابيع الماضية.
واستطرد "وقف إطلاق النار في رمضان، يمكن أن يشكل فرصة للتفرغ لمكافحة فيروس كورونا وإجراء حوار سياسي والتخفيف من معاناة المُهجرين من أماكنهم بمن فيهم المهاجرين غير النظاميين".
ورغم إعلان مليشيات حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.
وردا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 من مارس/ آذار، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيات حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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