اليمن.. التحالف العربي يمدد وقف إطلاق النار الأحادي لشهر

اليمن/ الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الجمعة، تمديد وقف إطلاق نار شامل في اليمن من جانب واحد، لمدة شهر، بناء على طلب أممي.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم التحالف تركي المالكي، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) غداة انتهاء الهدنة السابقة المعلنة من قبل التحالف لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

والخميس، انتهت رسميا هدنة أحادية أعلنها التحالف لوقف النار في اليمن لأسبوعين؛ بهدف تركيز الجهود على مواجهة مخاطر كورونا.



وعقب إعلان الهدنة في 8 أبريل/نيسان الجاري، أعربت الحكومة اليمنية التزامها بوقف إطلاق النار، فيما اعتبرت جماعة الحوثي أنه "تضليل" للعالم من جانب التحالف.

وقال المالكي إن "تمديد الهدنة جاء بناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث".

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وأوضح أن ذلك أتي من أجل "إتاحة الفرصة لإحراز تقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية".

وأشار المالكي أن الإعلان يأتي أيضا "استمراراً لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم".



وذكر أن "تمديد وقف إطلاق النار سيكون لمدة شهر اعتبارا من الخميس".

وحتى الجمعة، لم يعلن اليمن سوى إصابة واحدة بكورونا في محافظة حضرموت شرقي البلاد.



وللعام السادس يشهد اليمن قتالا مستمرا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.