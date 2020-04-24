فيسبوك تطلق The Hope Feed في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتسليط الضوء على أخبار كورونا الإيجابية

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة فيسبوك الأمريكية شركة فيسبوك الأمريكية

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "Hope Feed" باللغة العربية، والذي يسمح للمستخدمين مشاهدة المنشورات posts الإيجابية المتعلقة بـفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بهدف نشر رسائل التفاؤل وتقليل الآثار السلبية بعد انتشار الوباء.

وقالت فيسبوك في بيان اليوم الخميس إنه خلال الفترة الأخيرة، انتشرت أخبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

"ونعلم أن الكثير من الأشخاص يجتهدون للبقاء على اطلاع حول كل ما يطرأ بخصوص كوفيد-19، لذلك حاولنا تقديم المساعدة، فأطلقنا عدة أدوات لإعطاء المزيد من الشفافية حول المعلومات الخاصة بهذا الوباء"، بحسب ما ذكره البيان.

وقالت فيسبوك "نأمل أن تكون هذه الأدوات بمثابة مصادر قوية لفرق فيسبوك وكذلك لشركائنا الخارجيين، خاصة هؤلاء الذين يقفون على خط المواجهة لمكافحة الوباء أو هؤلاء الذين يحاولون فقط الحصول على معلومات موثوقة".

وأضاف البيان أن فيسبوك أطلقت مؤخراً أداة كراود تانجل للبحث CrowdTangle Search، والتي تم تصميمها لتسهيل عملية البحث عن المحتوى العام في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وتسمح أداة كراود تانجل بمشاهدة التوجهات العامة التي تتبع "هاشتاج" معين، أو كلمة بحث، أو عنوان .URLويمكن للمستخدم تعميق البحث باختيار موقع الدولة لمدراء الصفحات.

ونظرًا لتزايد شعبية الميمات فإن أداة كراود تانجل تتضمن أيضًا ميزة تسمى MemeSearch، تتيح للمستخدم إمكانية البحث عن النصوص الموجودة على الصور، بحسب البيان.

كما أطلقت فيسبوك مركزًا يحتوي على أكثر من 100 عرض مباشر خاص بكوفيد -19، وهو متاح للجمهور في مركز كوفيد COVID Hub في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها؛ الجزائر والبحرين ومصر والكويت والمغرب والمملكة العربية السعودية وتونس ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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"وتتميز كل شاشة عرض مباشر بنشر مواد مصنفة حسب كلمات رئيسية ذات صلة وحسابات عامة لكل منطقة. ويشمل ذلك، المحتوى الخاص بالجهات الإعلامية المحلية، والصفحات الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، والجهات الحكومية، والسياسيين المحليين، وغيرهم"، بحسب البيان.

كما أطلقت فيسبوك للمرة الأولى وباللغة العربية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداة The Hope Feed،"حيث نعلم أن العالم يمر الآن بأوقات غير اعتيادية، ومن السهل أن يشعر أحدهم بالذعر وفقدان الأمل. ومع ذلك، فإن الحفاظ على الروح الإيجابية هو الطريق الوحيد حتى نتمكن من التقدم إلى الأمام"، بحسب البيان.

"ومع حلول شهر رمضان المبارك، ستقدم هذه الأداة طريقة سهلة للمستخدمين على مستوى المنطقة لمشاهدة القصص الإيجابية التي تتم مشاركتها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي"، بحسب البيان.

وفي الأسابيع المقبلة، ستتوفر الأداة عبر المزيد من الدول حول العالم من بينها المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، وبلغات من بينها الألمانية والإسبانية والبرتغالية، وفقا لما ذكره البيان.

وقالت فيسبوك إنها أنشأت شاشة عرض مخصصة لعرض مواد يتم بثها مباشرة في وقت حدوثها حول المشاركات الإيجابية ذات الصلة بـكوفيد-19 والتي يتم نشرها على صفحات وحسابات عامة.

"وسواء كنتم من الذين يفضلون قضاء المزيد من الوقت مع العائلة أو إعداد مخبوزاتكم المفضلة، فإن The Hope Feed يشجع الناس على مشاركة وعرض قصصهم الإيجابية التي تسهم في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وتبث الأمل والتفاؤل"، بحسب البيان.

وأضافت فيسبوك " نطمح عبر العرض المباشر وThe Hope Feed توفير الشفافية قدر الإمكان حول كيفية مناقشة هذا المحتوى عبر فيسبوك وانستجرام، وبالتالي إتاحتها للجميع، وليس فقط مستخدمي CrowdTangle وذلك حتى يتمكن أي شخص من استخدامها (بما في ذلك أي من شركاء فيسبوك) وذلك حتى يمكنهم تتبع المحتوى الخاص بكوفيد-19 على فيسبوك وانستجرام"، بحسب البيان.