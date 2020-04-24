العراق: تسجيل 29 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

سجلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 29 إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل وذي قار، وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى ألف و631 إصابة.

أشياء نستخدمها بشكل يومي قد تنقل فيروس كورونا

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء التام من الوباء إلى ألف و146حالة

وأشارت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما أبقى عدد حالات الوفاة الكلية على 83 حالة، فيما سجلت 50 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى ألف و146حالة.

Advertisements

وأضافت الوزارة العراقية: تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فحص ألفين و43 نموذجاً، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات المنجزة حتى اليوم 62 ألف و880 نموذجًا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

"لأخبار تبقيك على اطلاع ..والنصيحة تبقيك آمنًا

اضغط هنا لتحصل على تغطية شاملة من خلال تطبيق Microsoft News لآخر تطورات انتشار فيروس كورونا"