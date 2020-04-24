بومبيو يحث شكري على سلامة السجناء الأمريكيين في مصر

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، نظيره المصري سامح شكري، للحفاظ على سلامة السجناء الأمريكيين بمصر، في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بومبيو مع شكري، الخميس، بحثا فيه أهمية استمرار التعاون بشأن القضايا الإقليمية الرئيسية والمساعدة الثنائية لمكافحة كورونا.

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ووفق بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، فإن بومبيو اتصل بشكري، وبحثا أهمية استمرار التعاون بشأن القضايا الإقليمية الرئيسية والمساعدة الثنائية لمكافحة كورونا.

وأضاف البيان أن بومبيو "أكد على ضرورة الحفاظ على سلامة المعتقلين الأمريكيين وتوفير الوصول القنصلي لهم في ظل جائحة كورونا".

وحتى مساء الخميس، سجلت مصر 3891 إصابة بكورونا، بينها 287 وفاة، و1004 حالات تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.