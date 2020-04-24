الكويت تشكر تركيا على دعمها في إجلاء رعاياها

أنقرة/ الخليج 365

أعرب وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، عن بالغ شكره لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، على دعمهم في عملية إجلاء الرعايا الكويتيين من تركيا.

وأفادت مصادر دبلوماسية، لمراسل الخليج 365، أن الصباح تقدم بالشكر لتشاووش أوغلو، خلال اتصال هاتفي، الجمعة.

والأحد الماضي، أعلن الصباح عن وصول أولى رحلات إجلاء الرعايا الكويتيين من الخارج.

وحتى صباح الجمعة، أصاب كورونا أكثر من مليونين و734 ألفا بالعالم، توفي منهم أكثر من 191 ألفا، وتعافى أكثر من 751 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.