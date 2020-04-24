كورونا.. ارتفاع الإصابات في عُمان إلى 1790

سلطنة عمان / الخليج 365



أعلنت سلطنة عمان، الجمعة، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا إلى 1790، إثر تسجيل 74 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة في تغريدة على تويتر بخصوص تطورات فيروس كورونا في البلاد، إنها سجلت 74 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1790.

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أوضحت الوزارة إن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغت 325 حالة شفاء، بينما استقرت أعداد الوفيات عند 9 حالات.

وجددت الوزارة تحذيراتها بضرورة الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي وإجراءات السلامة العامة لمنع تفشي الفيروس.

وحتى صباح الجمعة، أصاب كورونا أكثر من مليونين و734 ألفا بالعالم، توفي منهم أكثر من 191 ألفا، وتعافى أكثر من 751 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.