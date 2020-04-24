تركيا.. تحييد 8 إرهابيين في غارة جوية شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 8 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في غارة جوية شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، الجمعة، إنه جرى تحييد الإرهابيين، في منطقة "غارا" شمالي العراق.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.