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عمان: تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كوفيد19 منها 35 حالة لعمانيين، و39 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1790 حالة وعدد الوفيات 9.

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