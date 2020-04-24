ألمانيا تسجل أكثر من 149 ألف إصابة وأكثر من 5200 وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم الجمعة أكثر من 149900 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 2400 حالة في غضون 24 ساعة، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 5265 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 242 حالة في غضون 24 ساعة.

وبحسب تقديرات معهد “روبرت كوخ” الألماني للأبحاث والتحاليل، تعافى نحو 106800 مصاب من الفيروس.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا (أكثر من 39800 إصابة)، كما سجلت 1502 حالة وفاة على الأقل حتى الآن، تليها ولاية شمال الراين-ويستفاليا التي سجلت 30500 ألف حالة إصابة، وألف حالة وفاة على الأقل.

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وجاء في المرتبة الثالثة ولاية بادن-فورتمبرج بعدد إصابات فاق 29900 حالة إصابة و1172 حالة وفاة على الأقل.

وبالقياس إلى كل مئة ألف نسمة، سجلت بافاريا أعلى معدل إصابة (304.5إصابة لكل مئة ألف نسمة). وبلغ متوسط المعدل على مستوى ألمانيا 180.4 إصابة لكل مئة ألف نسمة.

ووفقا لبيانات معهد “روبرت كوخ” الألماني للأبحاث والتحاليل أمس الخميس، بلغ معدل الاستنساخ 0.9، ما يعني أن كل مصاب بالفيروس بإمكانه نقل العدوى لشخص واحد آخر في المتوسط، وهذا يشير إلى تراجع طفيف في أعداد الإصابات الجديدة.