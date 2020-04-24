- 1/2
- 2/2
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العلي أن هناك دراسات علمية تجرى حالياً تحت قيود الأخلاقيات الطبية في التطبيق والمعالجة لإستفادة الحالات المصابة بالفيروس من بلازما الدم للحالات المتعافية .
وقال خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات الأوضاع في المملكة ، أن غالباً سيكون لدى الشخص المتعافي الأجسام المضادة المناعية التي تكونت أثناء العلاج ، وإذا تم نقلها للمصاب قد يستفيد منها ، وفقاً لـ ” الإخبارية “.
وتابع أما الصفائح الدموية في حد ذاتها فلا تشير أي دراسات حتى الآن أن استخدامها موصى به ن وغير موجود في التواصل التطبيقي السريري .
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر «متحدث الصحة» يكشف إمكانية التوصل لعلاج كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.