«متحدث الصحة» يكشف إمكانية التوصل لعلاج كورونا

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العلي أن هناك دراسات علمية تجرى حالياً تحت قيود الأخلاقيات الطبية في التطبيق والمعالجة لإستفادة الحالات المصابة بالفيروس من بلازما الدم للحالات المتعافية .

وقال خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات الأوضاع في المملكة ، أن غالباً سيكون لدى الشخص المتعافي الأجسام المضادة المناعية التي تكونت أثناء العلاج ، وإذا تم نقلها للمصاب قد يستفيد منها ، وفقاً لـ ” الإخبارية “.

وتابع أما الصفائح الدموية في حد ذاتها فلا تشير أي دراسات حتى الآن أن استخدامها موصى به ن وغير موجود في التواصل التطبيقي السريري .