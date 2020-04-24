شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تُعلن تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الجمعة، تسجيل 74 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصبح العدد الإجمالى للحالات المسجلة فى السلطنة 1790، لافتة إلى أن عدد الوفيات التى تم تسجيلها حتى الآن بلغ 9 حالات، فضلا عن 325 حالة تماثلت للشفاء.
وأهابت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات، كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال.
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