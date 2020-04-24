شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى النجف إلى 301 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير صحة محافظة النجف العراقية رضوان الكندي، اليوم /الجمعة/ أن مختبر الصحة العامة فى المحافظة أجرى 110 فحوصات لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد . وقال الكندى فى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، " إنه تبين من خلال الفحوصات وجود خمس حالات جديدة مصابة بالفيروس فى مناطق مختلفة من المحافظة".

وأشار إلى أن العدد الإجمالى للحالات المسجلة فى محافظة النجف ارتفع بذلك إلى 301 حالة إيجابية و221 حالة شفاء و5 حالات وفاة . وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد. Advertisements وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الخميس، أنه جرى فحص 2002 نموذج في كافة المختبرات المختصة عدا مختبرات إقليم كردستان؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 64 ألفا و882. وأشارت إلى أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت اليوم 46 إصابة، ولا يوجد حالات وفاة، وحالات الشفاء 25 حالة، مؤكدة أن مجموع الإصابات 1677 حالة وحصيلة الوفيات 83، ومجموع حالات الشفاء 1171.

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