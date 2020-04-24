شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الكويت يستقبل رحلات ثانى أيام إجلاء المواطنين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار الكويت الدولي الرحلة الأولى من اليوم الثاني، ضمن المرحلة الثانية من عملية العودة الشاملة «إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج». وفق القبس، وهذه الرحلة كانت على متن طائرة شركة الخطوط الجوية الكويتية القادمة من مدينة الدار البيضاء المغربية، والعاصمة السنغالية دكار.

وبدأت المرحلة الثانية لخطة عودة الموطنين من الخارج، أمس الخميس، وستستمر حتى 25 أبريل.

وتشمل المرحلة الثانية للإجلاء، دولا عربية وأجنبية، حيث ستكون للوجهات التالية: عمان، الدار البيضاء، نواكشوط، اسطنبول، فيينا الإسكندرية، القاهرة، نيويورك، بروكسيل، لندن، باريس، مانيلا، بانكوك، دكار، تونس، مالطا بيروت، تبليسي، باكو، مومباي، دلهي، سراييفو، أمستردام.



وقد استقبل مطار الكويت الدولي، الثلاثاء الماضى آخر رحلات المرحلة الاولى من عملية الاجلاء الكبير لمواطنيها عبر الجسر الجوي المخصص لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج وذلك على متن رحلة شركة طيران الجزيرة القادمة من العاصمة الأردنية عمان. وفق الراى الكويتية.

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وقال مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي: لقد اختتمنا المرحلة الأولى من عملية إجلاء المواطنين الكويتيين بـ 22 طائرة على متنها نحو 3800 مواطن كويتي من عدة وجهات، مشيرا إلى أن هناك استعدادات أمنية واحترازية وصحية لسلامة الجميع.